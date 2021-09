Romelu Lukaku zet Stamford Bridge in vuur en vlam met eerste doelpunt ooit voor Chelsea-fans

Romelu Lukaku heeft zijn tweede doelpunt voor Chelsea beet. In de thuiswedstrijd tegen Aston Villa schoot hij de Blues na een kwartier op voorsprong. Het is tevens ook zijn eerste goal ooit in Stamford Bridge, dat helemaal uit zijn dak ging na de treffer van Lukaku.

Met een sublieme pass stuurde Mateo Kovacic de Rode Duivel de diepte in. Lukaku kapte zich na een stevige sprint vervolgens goed vrij in de zestien en verschalkte de doelman van Aston Villa met zijn mindere rechter in de kortste hoek.

Opvallend: het is al het 33ste doelpunt dat Lukaku met zijn mindere voet scoort in de Premier League. Hiermij is hij nog maar zes goals verwijderd van het record van Robin van Persie.

Het doelpunt van Lukaku: