Al Qaeda publiceert nieuwe video op 11 september: is topman al-Zawahiri nog in leven?

Op de twintigste verjaardag van de aanslagen van 11 september heeft Al Qaeda een nieuwe video gepubliceerd van topman Ayman al-Zawahiri. De Al Qaeda-leider werd in november nog dood verklaard.

In de video die zowat een uur duurt, looft Ayman al-Zawahiri een aanslag op een Russische militaire basis in Tel Saman in het noordoosten van Syrië. De aanslag werd destijds opgeëist door Hurad al-Deen, een groepering die lid is van Al Qaeda.

“De huidige fase vereist dat we de vijand uitputten tot hij jankt en kreunt door economische en militaire bloedingen ... Een van de meest prominente operaties in dit verband is Tel Saman,” aldus al-Zawahiri. “Deze operatie was een praktisch voorbeeld van het breken van de militaire belegering van de vijand.” Al-Zawahiri prees voorts de aanvallen “op vijandelijk grondgebied”.

“Verraders”

De Al Qaeda-leider spreekt ook over de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan, maar heeft het niet over de machtsverovering van de taliban. Tenslotte bekritiseert hij de akkoorden die zijn afgesloten tussen verschillende Arabische landen en Israël. Hij omschrijft de Arabische leiders als “verraders”.

Osama bin Laden en al-Zawahiri in 2001 (archiefbeeld) Foto: REUTERS

De Egyptenaar al-Zawahiri is de opvolger van Osama bin Laden, die op 2 mei 2011 in Pakistan door elitetroepen van de VS werd gedood. Exact twee jaar geleden riep de man nog op tot nieuwe aanslagen tegen de Verenigde Staten, Israël en hun bondgenoten. Dat deed hij toen ook in een videoboodschap.

Nog in leven?

Net als zijn voorganger leefde al-Zawahiri ondergedoken: lang werd gedacht dat hij zich in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan ophoudt. In november kwam daar verandering in, toen werd hij dood verklaard na een Amerikaans-Afghaanse raid op een basis van de taliban in Musa Qala in de Afghaanse provincie Helmand. Of de nieuwe video nu een bewijs van leven is, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk is er sprake van trucage. Al is er ook geen sluitend bewijs voor zijn dood.