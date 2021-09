Rusland verwijt VS inmenging in nakende parlementsverkiezingen: “Onweerlegbaar bewijs”

Rusland heeft de Verenigde Staten ervan beschuldigd zich te mengen in de Russische parlementsverkiezingen die over ongeveer een week plaatsvinden. Een app van de gevangengenomen opposant Aleksej Navalny is “op de een of andere manier gelinkt aan het Pentagon”, verklaarde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova zaterdag op staatszender Radio Rossii.

Met de app “Slim Stemmen” roepen Navalny’s bondgenoten de Russen op om bij de verkiezingen van 17 tot 19 september een proteststem tegen de partij Verenigd Rusland van Vladimir Poetin uit te brengen. De bijhorende website is al enkele dagen geblokkeerd. De autoriteiten hebben ook internetzoekmachines Google en Yandex verboden de term “Slim Stemmen” in de zoekresultaten weer te geven.

Zakharova verwees voorts naar een gesprek tussen de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov en de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, John Sullivan. Die laatste zou vrijdag op het matje geroepen zijn omdat er “onweerlegbaar bewijs” zou bestaan dat Amerikaanse telecomgiganten inbreuken gepleegd hebben in het kader van de parlementsverkiezingen die volgende week in Rusland plaatsvinden.