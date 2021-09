Man gearresteerd die Canadees premier Justin Trudeau met grind bekogelde

In Canada is een 25-jarige man gearresteerd en aangeklaagd voor het gooien van grind naar premier Justin Trudeau, eerder deze week tijdens een campagne. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

De man uit de provincie Ontario werd “mishandeling met een wapen” ten laste gelegd en zal op 6 oktober worden berecht, aldus de politie in een verklaring. De aanvaller was een antivaxer, die tegen de verplichte vaccinatieplannen van de premier is.

De premier raakte niet gewond door het grind, maar veroordeelde na de aanval “de roedels” van antivaxers die er niet voor terugdeinzen artsen of verpleegkundigen aan te vallen.

De Canadezen zullen op 20 september, minder dan twee jaar na de laatste verkiezingen, hun stem uitbrengen in een vervroegde algemene verkiezing. De liberaal Justin Trudeau, die een derde termijn ambieert, staat nek aan nek in de peilingen met zijn voornaamste rivaal, de conservatief Erin O’Toole.