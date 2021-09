Wereldgoal en eerste competitiedoelpunt Yorbe Vertessen bezorgen PSV ruime zege: “Ik moet dankbaar zijn voor elke minuut”

PSV heeft zaterdagavond de Nederlandse topper tegen AZ gewonnen. De Eindhovenaren haalde het met 0-3 op bezoek in Alkmaar. Yorbe Vertessen, een 20-jarige Belg, tekende met zijn eerste competitiedoelpunt voor de 0-2.

PSV kwam na een kwartier op voorsprong met een absolute wereldgoal. Auteur van dit schitterende doelpunt: Olivier Boscagli. De Franse verdedigende middenvelder legde met zijn linker van ver aan en schoot het leer verschroeiend hard in de winkelhaak.

Soms is het eens goed om niet na te denken en gewoon te knallen! ???? pic.twitter.com/NJkDAx8eie — Play Sports (@playsports) September 11, 2021

Halfweg de tweede helft verdubbelde Yorbe Vertessen de voorsprong met zijn eerste competitiedoelpunt. De jonge Belg, de voorbije interlandperiode nog actief bij de nationale beloften, werkte keurig af nadat hij zijn tegenstander goed aan de praat hield. Later legde invaller Ritsu Doan nog de 0-3 eindstand vast.

Yorbe Vertessen, de Belgische diamant bij PSV! ?????? pic.twitter.com/gWCWBJ8sc7 — Play Sports (@playsports) September 11, 2021

PSV blijft door de zege ongeslagen in de Eredivisie. De club uit Eindhoven heeft nog steeds het maximum van de punten. Ajax volgt op twee punten.

“Het is niet makkelijk om in te vallen, maar ik moet dankbaar zijn voor elke minuut die ik krijg”, reageerde Vertessen na afloop. “Ik probeer altijd mijn best te doen en zoveel mogelijk te scoren of assists te leveren. Als ik blijf presteren, komt mijn kans vanzelf.”