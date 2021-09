Excelsior Virton heeft zaterdag op de vierde speeldag in 1B met 2-1 gewonnen van Lommel, goed voor de eerste zege van het seizoen. Virton scoorde twee keer op minder dan zestig seconden. Jamal Aabbou en Ayyoub Allach vonden allebei in de 48e minuut de weg naar het doel. In de 56e minuut milderde Kevin Kis vanop de penaltystip tot 2-1.