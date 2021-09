Belgische première nieuwe dansvoorstelling Jan Fabre geschrapt na bedreigingen

‘The fluid force of love’. Foto: Wonge Bergmann for Troubleyn via Charleroi Danse

De grootste dansinstelling van Franstalig België annuleert de geplande Belgische première van ‘The fluid force of love’. Dat gebeurt in samenspraak met Troubleyn, het gezelschap van Jan Fabre. Volgens de organisator zijn er in aanloop naar de voorstelling verschillende bedreigingen geuit op social media.

De voorstelling was voorzien op 30 oktober tijdens de Biënnale van de dans in Charleroi. Maar in een persbericht, dat mede ondertekend is door Troubleyn, maakt Charleroi Danse-directrice Annie Bozzini bekend dat de opvoering nu toch wordt afgelast. The fluid force of love ging dit voorjaar in première in Frankrijk, de opvoering in Charleroi zou de eerste zijn in België. Voorlopig zijn er geen andere Belgische speeldata bekend.

Als reden wordt verwezen naar “de druk en de scheldwoorden die dit programma omringden”. “Er zijn bedreigingen op sociale media geweest, onder meer dat alle plaatsen zullen gekocht worden om de show voor een lege zaal te laten plaatsvinden, wat bijzonder gewelddadig is voor de artiesten. Er is ook druk uitgeoefend op het gezelschap zelf”, preciseerde Bozzini.

Het nieuws komt een dag nadat bekendraakte dat het Antwerpse kunstencentrum De Singel het standbeeld De man die de wolken meet van Jan Fabre heeft verwijderd van het dak. “Vanwege de klachten tegen Jan Fabre was dit beeld niet op zijn plaats op een kunstschool”, zei Hendrik Storme, directeur van De Singel, in deze krant. Andere culturele instellingen, waaronder het Smak in Gent, volgen het voorbeeld van De Singel niet.

Later deze maand, op 21 september, moet Jan Fabre zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. Dat is een gevolg van het onderzoek dat werd opgestart na de open brief van september 2018, waarin Fabre door twintig (ex-)dansers en medewerkers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen zijn gezelschap Troubleyn.