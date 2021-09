FBI geeft eerste document over aanslagen 11 september vrij

De FBI was gisteren ook aanwezig bij de herdenking van 9/11 aan het One World Trade Center Foto: REUTERS

De Amerikaanse FBI heeft een eerste document vrijgegeven over de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten. Ze deden dat op vraag van president Joe Biden. De memo gaat over het onderzoek naar een mogelijke link tussen de terroristen en de Saudische overheid.

Biden had een week geleden al gemeld dat documenten zouden vrijgegeven worden. Nabestaanden ijveren daar al langer voor, omdat ze overtuigd zijn van de Saudische link. In het stuk, dat uit 2016 stamt, staan details over het FBI-onderzoek naar de vermeende steun die een Saudische medewerker van het consulaat en een vermoedelijke Saudische geheim agent in Los Angeles hebben verleend aan ten minste twee van de mannen die op 11 september 2001 vliegtuigen hadden gekaapt.

Het document beschrijft meerdere connecties en getuigenverklaringen die de politiedienst doet vermoeden dat Omar al-Bayoumi, een vriend van de kapers die zich uitgaf als een Saudische student in LA, eigenlijk een medewerker was van de inlichtingendienst van Saudi-Arabië. In het stuk staat dat de man nauw betrokken was bij het verstrekken van “reisbijstand, onderdak en financiering” om de kapers te helpen.