Eerst nog opklaringen, later meer wolken

Zondag is het overwegend droog met vooral in de namiddag kans op bewolking en wat lokaal gedruppel. De komende dagen krijgen we een wisselend weerbeeld te zien, meldt het KMI.

De dag begint droog met opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag ontwikkelt er zich stapelbewolking die tot wat lokaal gedruppel kan leiden. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden, met een zwakke tot matige wind.

Zondagavond en -nacht blijft het droog met breder wordende opklaringen in het zuiden van het land. De minima liggen tussen 4 en 10 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 10 en 13 graden elders.

Maandag is er eerst ochtendgrijs, lokaal ook mist, die geleidelijk optrekt in de voormiddag. Later op de dag wisselen zon en stapelwolken af, met ook veel sluierbewolking. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden in het zuiden. De wind is vaak zwak uit oost tot noordoost.

Kans op onweer

Dinsdag is het eerst nog droog, maar tegen de middag trekt de hemel vanuit het zuidwesten dicht en trekt er een regenzone binnen vanuit Frankrijk met kans op onweer. Hier en daar vallen er grote hoeveelheden neerslag. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

Woensdag sleept een storing nog tijdelijk over het zuidoosten van het land met daar nog wat regen in de voormiddag. In de rest van het land blijft het meestal droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind is zwak uit noordelijke richtingen.

Donderdag, blijft het na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, droog met opklaringen en wolkenvelden. De maxima blijven onveranderd en schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind is zwak veranderlijk.

Ook vrijdag blijft een hogedrukwig waarschijnlijk nog gunstig ons weer beïnvloeden. Er wordt droog weer verwacht met veel zon en enkele wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 20 en 23 graden.