Belgen trekken massaal last minute naar zon, VAB-Reisbijstand krijgt 67 procent meer oproepen

Door het kwakkelweer van augustus trekken heel wat Belgen in september last minute naar de zon. Dat meldt VAB. VAB-Reisbijstand kreeg tijdens de eerste tien dagen van september 67 procent meer oproepen dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het gaat vooral om senioren en gezinnen zonder schoolgaande kinderen.

De stijging in het aantal oproepen zet zich volgens VAB-Reisbijstand vooral door in de medische dossiers, met meer dan een verdubbeling van het aantal dossiers ten opzichte van september 2020, waaruit VAB afleidt dat er meer met het vliegtuig op vakantie wordt gegaan. Dat blijkt ook uit de populaire bestemmingen: een verdubbeling van de medische dossiers in Griekenland en Portugal. Ook qua pechgevallen kent VAB-Reisbijstand een stijging ten opzichte van vorig jaar: +16 procent. Frankrijk blijft de populairste bestemming, maar ook Spanje (+188 procent) kent een opmerkelijke stijging. Nederland (-22 procent) doet het minder goed. Belgen zoeken dus ook met de auto de zonnige bestemmingen op.

Wat nog opvalt, is een stijging met 27 procent van het aantal ongevallen in het buitenland ten opzichte van vorig jaar. De organisatie vermoedt dat nog steeds heel wat Belgen zich niet goed genoeg voorbereiden op de rit naar en van vakantie en te vermoeid rijden.