Amper jeugdkampen stilgelegd door corona

Afgelopen zomer werd bij gemiddeld 2,72 procent van de jeugdactiviteiten een of meer coronabesmettingen vastgesteld. Dat schrijft De Zondag Slechts 30 van de 2.000 scoutskampen en 22 van de bijna 1.000 chirokampen moesten vervroegd stoppen.

Op de 2.000 kampen met ruim 85.000 scouts testten slechts 100 leden positief op COVID-19. Dat vertaalt zich in 30 scoutskampen die vervroegd werden stopgezet, zes kampen die niet of met vertraging vertrokken en zeventien kampen waarbij na afloop één of meerdere besmettingen aan het licht kwamen.

Ook bij Chirojeugd Vlaanderen en KSA werden enkele kampen getroffen door corona. Bij de Chiro ging het om 22 van de 975 kampen, drie kampen werden op voorhand geannuleerd. Van de 321 KSA-kampen moesten er achttien worden stilgelegd.

“Het gunstige gezondheidsbulletin na de kampen is een belangrijke indicator dat onze sector verantwoordelijkheidszin toont. De voorbije kampenzomer sterkt de overtuiging dat onze leiding goed in staat is veilige activiteiten te organiseren”, aldus Scouts en Gidsen Vlaanderen.