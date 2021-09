“Nerveuze” Cristiano Ronaldo doet zijn mama huilen van geluk, maar eigenlijk had ze niet op Old Trafford mogen zijn

Cristiano Ronaldo loopt doorgaans over van zelfvertrouwen, maar voor zijn rentree bij Manchester United na ruim twaalf jaar voelde de 36-jarige superster zich allerminst op zijn gemak. “Ik was supernerveus”, bekende hij na zijn meer dan geslaagde optreden op Old Trafford tegen Newcastle Unted (4-1). De vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar bracht de fans in extase door de eerste twee treffers van Manchester United voor zijn rekening te nemen.

“Ik was echt nerveus”, benadrukte Ronaldo. “Maar misschien was dat niet te zien. Al die mensen die mijn naam zongen. Dit publiek is echt ongelooflijk. De ontvangst die ik kreeg, was geweldig.”

Ronaldo besefte aan de vooravond van zijn hernieuwde kennismaking met Old Trafford dat hij de supporters van Manchester United iets speciaals moest voorschotelen. “Ik wilde de fans meteen laten zien dat ik nog steeds in staat ben om de ploeg te helpen. Ik ben heel blij dat ik dat direct ook heb kunnen bewijzen.”

“Dit is een goed begin, maar we moeten blijven winnen. We hebben een fantastisch en jong elftal en een fantastische coach. Maar we hebben meer vertrouwen nodig. Dit team moet nog volwassen worden om de Premier League en de Champions League te kunnen winnen. We moeten gaan groeien en bouwen aan een echt team. Ik ben nu hier om de ploeg daarmee te helpen.”

Mama

Ook aanwezig op Old Trafford, de mama van Ronaldo. Dolores Aveiro barstte in tranen uit bij het eerste doelpunt van haar zoon. De Portugees had haar nochtans verboden om naar grote wedstrijden te kijken. “Ik heb haar eens gezegd: Ik heb geen vader meer, dus ik wil ook mijn moeder niet verliezen. Dus je kijkt niet meer naar belangrijke wedstrijden van mij. Ze wordt altijd zo nerveus, ik begrijp niet waarom. Ze is al twee keer flauwgevallen in een stadion en thuis loopt ze altijd te ijsberen. Ik zorg dus altijd dat er mensen bij haar zijn.”

