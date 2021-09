Tyfoon Chanthu raast langs oosten van Taiwan, duizenden gezinnen zonder stroom

Tyfoon Chanthu is zondag langs het oosten van Taiwan geraasd, met hevige regens en harde wind tot gevolg. Duizenden huishoudens op het eiland kwamen zonder elektriciteit te zitten. Stroombedrijf Taiwan Power Company geeft aan dat beschadigde elektriciteitsmasten in het zuiden en oosten van Taiwan voor een stroomonderbreking gezorgd hebben bij ruim 14.000 gezinnen. Zondagochtend werden ook ruim 2.500 mensen in overstromingsgevoelige gebieden geëvacueerd. De burgers wordt gevraagd weg te blijven van de oostkust, waar golven tot zes meter hoog kunnen worden.

Een vrachtwagen kantelde door de felle wind Foto: AFP

Treindiensten in de bergen of overstromingsgevoelige gebieden werden zondag onderbroken in Taiwan, en meer dan 170 binnenlandse en internationale vluchten werden vertraagd of geannuleerd. Ook sommige ferrydiensten werden opgeschort.