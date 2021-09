‘Pol Pot van de Andes’ overleden: oprichter vermaarde rebellengroep Lichtend Pad sterft in gevangenis

De historische leider van het Lichtend Pad, een maoïstische guerrillabeweging uit Peru, is overleden. Abimael Guzman, bijgenaamd de ‘Pol Pot van de Andes’, stierf op 86-jarige leeftijd in de gevangenis.

Het overlijden van de gewezen professor filosofie werd bekendgemaakt door zijn advocaat. Guzman zat al sinds 1992 in de gevangenis, waar hij een levenslange celstraf moest uitzitten. In juli werd hij opgenomen in het ziekenhuis.

In 1969 richtte Guzman de communistische beweging “Lichtend Pad’ op. De beweging groeide uit tot één van de gewelddadigste rebellengroepen van Latijns-Amerika. Tussen 1980 en 2000 leidde het geweld in Peru tot meer dan 70.000 doden en vermisten.

De wreedheden van het Lichtend Pad bezorgden Guzman de bijnaam ‘Pol Pot van de Andes’, een verwijzing naar de beruchte Cambodjaanse leider van de Rode Khmer.