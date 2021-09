Engeland is (eindelijk) verliefd op Romelu Lukaku: “Hij is echt dichtbij hetgeen wat we een complete spits noemen”

Met twee doelpunten was Romelu Lukaku de grote held voor Chelsea tegen Aston Villa. Stamford Bridge danste van plezier en de Engelse pers danste mee.

Het waren Lukaku’s eerste goals in het stadion van de Blues. Tot jolijt van trainer Thomas Tüchel.

“Romelu heeft de persoonlijkheid en het vertrouwen, wil scoren en het team helpen met zijn doelpunten, en daarvoor heeft hij de nodige kalmte,”, aldus de Duitser. “Hij scoorde ook twee moeilijke doelpunten, geen intikkertjes. Hij maakte opnieuw het verscil voor ons en bezorgde de club drie punten tegen een heel sterk Aston Villa. Lukaku voegt iets toe aan deze groep, iets dat we tot nu toe niet hadden.”

Bij Sky Sports kreeg de Rode Duivel een verdiende 8 op 10 en pakten ze uit met zijn indrukwekkende ‘heat map’. Het is duidelijk dat ‘Big Rom’ zich overal laat gelden.

The Sun gaf Lukaku ook een 8 op 10, het meest samen met Matteo Kovacic. “Met een fantastische opener scoorde hij zijn eerste doelpunt op Stamford Bridge en zijn tweede was prachtig. Zijn kwaliteit gaat niet meer alleen over zijn afwerking, maar ook over zijn baltoetsen, visie en dribbels. Je merkt nu hoe ver hij is gekomen sinds zijn eerste passage in Londen.”

“Complete spits”

“Lukaku was een constante dreiging”, aldus statistiekenwebsite Squawka. “Zijn eerste goal kwam er na een erg leuke draaibeweging en knappe afwerking, zijn tweede met een kanonschot. Zijn potentieel in dit Chelsea is angstaanjagend door de manier waarop ze op de counter spelen. Drie goals in drie wedstrijden is goed, maar je voelt dat dit nog maar het begin is.”

“Als Lukaku fit blijft, is hij de belangrijkste speler van Chelsea”, was analist en ex-speler Graeme Souness lyrisch. “Hij staat garant voor doelpunten en kan ze scoren uit het niets. Lukaku is echter ook een echte teamspeler. Hij is echt volwassen geworden in Italië en is echt dichtbij hetgeen wat we een complete spits noemen. Hij is nergens briljant in, maar wel heel goed in alles. En Lukaku voelt dat hij iets te bewijzen heeft, aan de twijfelaars. Hij kan wel eens het verschil zijn tussen een titel of net niet.”