Kim Kardashian draagt bondage-masker van haar ex Kanye

Voor één keer is het niet de hoeveelheid bloot die doet duizelen. Kim Kardashian (40) komt aan in New York in een allesbedekkende lederen outfit. Ze draagt zelfs een opvallend zentai-masker, net zoals ex Kanye West er tegenwoordig een draagt ter promotie van zijn nieuwste album.

De opper-Kardashian maakte een opvallende entree in het New Yorkse Ritz Carlton hotel. Ze kwam er aan met haar moeder Kris Jenner, diens partner Corey Gamble, zus Kourtney en haar partner Travis Barker. Maandag 13 september vindt in de stad het jaarlijkse modegala in de Met plaats, en daar zijn de Kardashians graag geziene gasten. Maar deze keer choqueert Kim Kardashian zelfs al een dag voor het gala.

Alleen haar lange paardenstaart was zichtbaar toen ze uit de auto stapte. De rest zat verstopt achter een lederen jumpsuit en een lederen masker, met zelfs gesloten ritssluitingen voor haar ogen. Het masker lijkt weggelopen uit een bdsm-kelder, een lederen versie van een Japans zentai-masker -een soort van pak dat het hele lichaam inclusief het gezicht bedekt. Maar het is vooral een steunbetuiging aan Kanye West. Kanye draagt op evenementen voor zijn nieuwe album Donda vergelijkbare outfits.

Op een eerder event kwam Kardashian ook al het podium op in haar trouwjurk. Een opvallende stunt, maar volgens bronnen geen teken dat de twee weer samen zijn. Het koppel kondigde in februari de scheiding aan.