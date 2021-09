Journaliste vergeet microfoon af te zetten en beledigt topaankoop van Real Madrid: “Ik ben absoluut geen racistisch persoon”

Real Madrid kondigde eerder deze week de komst van Eduardo Camavinga aan. Het Franse toptalent zette zijn krabbel onder een contract tot 2027 en kostte De Koninklijke 31 miljoen euro. Bij zijn presentatie ging een Spaanse journaliste pijnlijk de mist in.

Camavinga werd opgeleid door Rennes en brak twee jaar geleden door. De middenvelder werd meteen gelinkt aan allerhande topclubs, leek deze zomer te blijven, maar ging dan toch naar Real.

Dolblij was hij, maar Camavinga werd meteen het slachtoffer van een racistische opmerking. “Deze jongen is zwarter dan zijn pak, hè?”, zei RTVE-journaliste Lorena González toen ze dacht dat haar microfoon uit stond.

Eduardo Camavinga victime de racisme durant sa présentation comme nouveau joueur du Real Madrid. Une journaliste de la RTVE Lorena Gonzalez a déclaré hors caméra :



" Ce type est plus noir que son costume"



La chaîne et la journaliste se sont depuis excusés sur les RS. pic.twitter.com/ABIujYdYZW — Franceat (@Franceatpresso2) September 10, 2021

De Spaanse zender kondigde meteen aan “passende maatregelen” te zullen nemen. “Lorena wilde de speler niet beledigen met die ongelukkige opmerking.”

De journaliste liet dezelfde dag nog van zich horen.“Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen zich beledigd voelt voor de opmerking die ik woensdagavond tijdens Estudio Estadio gemaakt heb. De opmerking was niet kwaadaardig of minachtend richting de speler bedoeld. Ondanks dat het ongelukkig is, zat er absoluut geen racistische lading aan de opmerking. Ik ben absoluut geen racistisch persoon, zoals ik nu neergezet word.”

“Ik had nooit gedacht dat ik bij zoiets betrokken zou raken, maar ik aanvaard de consequenties. Ik trek me tijdelijk terug van sociale media. Deze keer was het mijn beurt om brute haat te ontvangen en ik heb ook familie die daaronder lijdt. Bedankt allemaal.”