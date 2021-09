“Charlène wilde dat Albert ook buitenechtelijke kinderen zou zien”

Prinses Charlène (43) zou prins Albert van Monaco (63) hebben aangespoord om zijn twee buitenechtelijke kinderen vaker te zien. Een bron bij het Amerikaanse tijdschrift ‘People’ weerlegt de geruchten dat Charlène helemaal niet zou willen dat haar echtgenoot tijd zou doorbrengen met zijn andere kinderen.

Naast zijn kinderen met Charlène, de tweeling Gabriella en Jacques (6), heeft Albert ook kinderen bij andere vrouwen. Zo is de Monegaskische prins vader van de 29-jarige Jazmin Grace en heeft hij ook nog een buitenechtelijke zoon, de 18-jarige Alexandre.

In 2014 beviel Charlène van een tweeling, maar daarnaast erkende Albert ook nog twee buitenechtelijke kinderen. Foto: AFP

Albert zag zijn twee oudste kinderen, die hij pas zo’n vijftien jaar geleden officieel erkende, mondjesmaat. Het was echter Charlène, met wie Albert in 2006 een relatie kreeg, die haar man ertoe aanspoorde hen vaker te zien. “Charlène was echt degene die probeerde om de hele familie bij elkaar te krijgen”, aldus de bron aan het tijdschrift.

“Ze is echt een voorvechtster voor die kinderen”, vervolgt de bron. “Ik zeg niet dat Charlène ze de hele tijd over de vloer wil hebben, want er is ook nog wel wat onenigheid. Maar Charlène wilde het voor Alexandre graag makkelijk maken om met Albert om te gaan en zij was heel bemoedigend richting Albert om hem als kind te omarmen.”

Huwelijkscrisis

Aan hetzelfde tijdschrift ontkende Albert deze week weten dat het opvallend lange verblijf van Charlène in Zuid-Afrika te maken heeft met een huwelijkscrisis. “Ze verliet Monaco niet omdat ze boos was op mij of wie dan ook.”

Vorige week zou de prinses terugkeren naar Monaco, maar vlak daarvoor kreeg ze opnieuw last van een complicatie. Ze werd zelfs met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Haar toestand is stabiel, meldde het Monegaskische hof twee dagen later, al is ze wel nog steeds in Zuid-Afrika. Wanneer de terugreis naar de dwergstaat nu gepland staat, is onbekend.