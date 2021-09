Prins Andrew stelt ‘dream team’ van advocaten samen voor misbruikzaak

Prins Andrew heeft in de VS een dream team van topadvocaten rond zich verzameld. Dat zegt iemand uit de entourage van de prins. Bedoeling is om de zaak te laten verwerpen nog voor ze goed en wel voorkomt.

Maandag staat in New York de eerste zitting gepland in de zaak rond Virginia Giuffre (38). Ze beschuldigt de 61-jarige zoon van de Britse koningin ervan dat hij haar drie keer heeft verkracht toen ze 17 was. Prins Andrew zou op dat moment te gast zijn geweest bij de omstreden zakenman Jeffrey Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen.

Prins Andrew, Virginia Giuffre en Ghislaine Maxwell, de partner van Jeffrey Epstein Foto: ISOPIX

Een strafklacht is er niet, maar Giuffre is een burgerlijke procedure gestart. Andrew heeft de beschuldigingen altijd en ontkend. Hij is van plan zich met hand en tand te verdedigen en heeft daarvoor in de VS een dream team samengesteld. “Mensen zullen verrast zijn van de grote namen die hem gaan verdedigen. Het zijn enkele van de scherpste geesten. Ze hebben er alle vertrouwen in, net als Andrew zelf, dat de zaak meteen verworpen zal worden”, zegt iemand uit de entourage van de prins aan de Britse krant Mail on Sunday.

Rottweiler

Onder meer topadvocate Blair Berk zou deel uitmaken van de verdediging. Ze stond eerder ook Harvey Weinstein, Britney Spears, Leonardo DiCaprio en Mel Gibson bij. “Haar bijnaam is ‘de rottweiler’”, aldus nog een advocaat die vroeger met haar heeft samengewerkt. “Als iemand zijn naam kan zuiveren, dan is het zij wel.”

Virginia Giuffre eist een schadevergoeding. Maar alleen al de prins zijn dagvaarding bezorgen was eerste krachttoer. Andrew hield zich verscholen. Zijn advocaten beweren nu dat zelfs de afgeleverde dagvaarding niet geldig is. Die zou zijn overhandigd aan een politieman die de residentie van de prins bewaakte, en niet aan hem persoonlijk.