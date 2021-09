Vliegtuig moet tussenstop maken omdat man weigert toilet te verlaten

Een toestel met 134 mensen aan boord heeft zaterdag een onvoorziene landing gemaakt in het Oostenrijkse Graz. Reden: een passagier weigerde het toilet te verlaten.

Volgens de politie had de man zich tijdens de hele duur van de vlucht al opgesloten op het toilet. De kapitein van het toestel, dat vertrokken was vanuit Cyprus richting Zürich, besloot daarom een tussenlanding in Graz te maken.

Na de landing verliet de man het toilet. De politie trof niks bijzonder aan in zijn bagage. Een reden voor zijn gedrag gaf de man niet. Zijn reis heeft hij met de trein voortgezet. Het vliegtuig vertrok uiteindelijk met 45 minuten vertraging.