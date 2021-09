Huis onbewoonbaar door brandende frietketel

Door een uitslaande brand is een woning in Geluwe zondagmiddag helemaal vernield. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Vier mensen werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Brandweer Westhoek kreeg om 11.50 uur een melding van een brandende frietketel in de Komerenstraat in Geluwe, een deelgemeente van Wervik. Wellicht ging er iets mis toen de bewoners het vuur zelf probeerden te doven, want ter plaatse stelde de brandweer een uitslaande woningbrand vast. Dankzij de aanwezige thuishulp konden de bejaarde bewoners gelukkig tijdig hun woning verlaten.

De tachtigers en de thuisverpleegster moesten wel afgevoerd worden naar het AZ Delta in Menen. Ook een brandweerman werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Door de brand is de rijwoning volgens de brandweer volledig onbewoonbaar.