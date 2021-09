De Croo: “Mondmasker op sommige plaatsen niet meer nodig”

Premier Alexander De Croo vindt de tijd rijp voor een versoepeling van de mondmaskerplicht. Op het openbaar vervoer kunnen ze blijven, “maar op andere plaatsen is er een verplichting die eigenlijk niet meer nodig is”. Voer voor het komende Overlegcomité, al waarschuwt infectiologe Erika Vlieghe al om de kapjes niet “roekeloos” achterwege te laten.

De toon is gezet voor het volgende Overlegcomité. Inzet van de discussie: de mondmaskerplicht, zo heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) al duidelijk gemaakt. “De voorbije maanden heeft het mondmasker ons goed beschermd. Maar op plekken in Vlaanderen waar er bijzonder veel gevaccineerd is, kan ik me inbeelden dat het Overlegcomité beslist dat het niet meer nodig is op plaatsen waar er voldoende ventilatie is”, zei De Croo in het VTM Nieuws.

Of het dan gaat over de horeca, op het werk, of in supermarkten, wilde De Croo niet verduidelijken. Omgekeerd gaf hij wel een voorbeeld: op het openbaar vervoer blijft een mondmasker “verdedigbaar”, want dat is “een slecht geventileerde plaats waar veel mensen samen zijn.”

Het standpunt van De Croo loopt gelijk met dat van Bart De Wever (N-VA). “Wat mij betreft kunnen mondmaskers in winkels weg, zeker ook in open lucht - wat voor zin heeft dat”, zei de voorzitter op de familiedag van zijn partij in Plopsaland. Eerder zei minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke al dat hij het nog te vroeg vindt om de mondmaskers te laten vallen.

Slag om de arm

De experts lijken het met hem eens te zijn. Infectiologe Erika Vlieghe noemt het “roekeloos” om de mondmaskers nu al helemaal te laten vallen. “Als maatschappij zijn we daar nog niet klaar voor”, zei Vlieghe in De Zevende Dag op Eén. De winter komt eraan en dan gaan we allemaal meer tijd binnen doorbrengen. Bovendien is er op veel plaatsen nog onvoldoende gevaccineerd. Ook moeten de effecten en duurzaamheid van de vaccinaties over de maanden heen nog worden opgevolgd en de deltavariant gaat nog rond.

Erika Vlieghe maant aan tot voorzichtigheid Foto: BELGA

“Laat ons voorzichtig nu verder gaan zoals we bezig zijn wat de maatregelen betreft, met nog een slag om de arm, en dat gaat ons door de winter helpen”, aldus de voorzitster van het expertencomité dat het Overlegcomité adviseert.