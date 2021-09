Antwerp Night Marathon: De Wever trots op zijn eindtijd, maar hij houdt er ook twee pijnlijke souvenirs aan over

Antwerpen - Voor het eerst, na een jaar uitstel door corona, ging zaterdag in Antwerpen de Port of Antwerp Night Marathon door. 10.000 lopers gingen voor de halve marathon, de relay (in teams van vier personen) en de volledige afstand. De Belgische marathontitels waren voor Filip Vercruysse en Lieselotte Beck.

De 38-jarige Vercruysse uit Vlamertinge haalde het in 2u24:11 en had een klein minuutje voorsprong op nummer twee Tommy Kinders, die 2u25:04 klokte. Bart Verschoren (2u33:40) maakte het podium compleet.

Bij de vrouwen was Victoria Warpy de snelste in 3u02:12, maar zij stond niet ingeschreven voor het BK en kwam daarom niet aanmerking voor de nationale titel. Die ging naar de 36-jarige Beck uit Sint-Pauwels, die 3u03:38 klokte. Haar dichtste belager was Nel Van Damme, die 3u07:02 liet optekenen. Het BK-brons was voor Ilse Van Den Bossche (3u14:02).

De meest besproken deelnemer was ongetwijfeld Antwerps burgemeester Bart De Wever. Hij finishte in de nachtelijke marathon in een tijd van 4u11. Daar was hij nadien best wel trots op. “Het heeft letterlijk bloed en zweet gekost”, liet hij nadien op Instagram weten. De twee rode plekken op zijn knalgele loopshirt spraken boekdelen.

Hinder

Tijdens de marathon kwamen verschillende meldingen binnen van hinder in de binnenstad. Op sociale media klaagden veel autobezitters dat ze lang stilstonden en urenlang moesten zoeken naar een parkeerplek.