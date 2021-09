Antwerpse politie kan inbrekers vatten met hulp helikopter

In Antwerpen zijn zaterdagavond twee mannen opgepakt na inbraakpogingen in de Van Putlei. De twee sloegen op de vlucht maar konden uiteindelijk toch gevat worden, mede dankzij bijstand van een helikopter van de federale politie.

De Antwerpse politie kreeg zaterdagavond melding van een inbraak in de Van Putlei. Tijdens de vaststellingen kwam er een tweede melding van een inbraak uit dezelfde straat: iemand had twee mannen opgemerkt die op een tuinmuur liepen.

Een ploeg van het snelleresponsteam trof de twee verdachten aan in de Arthur Goemaerelei. Ze splitsten zich meteen op en gingen op de loop.

Eén van hen probeerde zich aan de politie te onttrekken door de Singel over te steken en zich te verstoppen in de groene berm. De helikopter van de federale politie, die reeds in Antwerpen aanwezig was voor de marathon, leverde bijstand vanuit de lucht en bracht de verdachte in beeld. Beide mannen konden gearresteerd worden.

De verdachten waren in het bezit van inbrekersmateriaal en verschillende juwelen, vermoedelijk buitgemaakt tijdens een inbraak. Alle spullen werden in beslag genomen voor verder onderzoek.