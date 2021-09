Grootste ziekenhuisschip ter wereld Mercy Ships aangekomen in Antwerpse haven

Antwerpen - In Antwerpen is zondag de Global Mercy aangekomen, het nieuwe ziekenhuisschip van de liefdadigheidsinstelling Mercy Ships. In de Antwerpse haven wordt het ‘grootste private hospitaalschip ter wereld’ de komende zes maanden afgewerkt en ingericht.

Mercy Ships vaart met professionele vrijwilligers langs Afrikaanse havens om gezondheidszorg te bieden aan mensen die daar in hun omgeving geen directe toegang toe hebben. Sinds 2007 vaart de organisatie met het omgebouwde schip Africa Mercy.

Het passagiersschip Global Mercy, het tweede en grootste schip van Mercy Ships, werd nieuw gebouwd op een havenwerf in China. “Het oorspronkelijke plan was om de afwerking tot ziekenhuisschip te doen in de Filipijnen, maar dat kon door de coronacrisis niet doorgaan”, zegt Bert van Dijck, voorzitter van Mercy Ships België. “Daarom moesten we vorig jaar op zoek naar een nieuwe haven.”

Vrijwilligers gezocht

De keuze viel op de Antwerpse haven, waar het schip zondag arriveerde. Mercy Ships en Port of Antwerp hebben een samenwerking sinds 2015, met onder meer een jaarlijkse fundraising voor de organisatie. In Antwerpen zelf zal het schip zo’n zes maanden lang kosteloos liggen aan het Nautisch Operationeel Centrum van het havenbedrijf.

Een vijftigtal bedrijven uit de haven ondersteunen de komst van het schip, financieel en door bepaalde diensten gratis uit te voeren. Zo gebeuren alle loodsdiensten gratis en voert de FOD Financiën de douaneformaliteiten gratis uit. Er wordt nog gezicht naar vrijwilligers die willen helpen bij de afwerking.

Het schip zal beschikken over 7.000 vierkante meter ziekenhuisruimte, met zes operatiekwartieren en zo’n 200 hospitaalbedden. Na afwerking vertrekt de Global Mercy voor haar eerste missie naar Dakar in Senegal, waar het ook gedoopt zal worden.