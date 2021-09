Wie is Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs die Macron wil opvolgen als president?

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ze is een van de kopstukken van de Franse socialistische partij. “Ik ben er klaar voor”, zegt ze. “Klaar om een ??eerlijker en sterker Frankrijk op te bouwen, wiens stem opnieuw moet klinken in Europa en de wereld.” Wie is deze van oorsprong Spaanse 62-jarige vrouw?