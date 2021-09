Vincent Kompany met de krop in de keel: assistent Bellamy worstelt met depressie en vertrekt bij Anderlecht

Geen uitgelaten Vincent Kompany na de 7-2-overwinning tegen KV Mechelen. De coach begon - met een krop in de keel - met de mededeling dat assistent-trainer Craig Bellamy opnieuw kampt met een klinische depressie en zal vertrekken bij Anderlecht.

Vincent Kompany was zichtbaar geëmotioneerd toen hij vertelde dat Bellamy met een depressie kampt. De coach liet al langer dan gewoonlijk op zich wachten, en nam zelf het woord. “Craig worstelt al lang met zijn mentale gezondheid. Nu is het monster terug daar. Gezondheid staat boven voetbal. We zijn verplicht hem de kans te geven gezond te worden. Dit wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd, een depressie, maar nu moet Bellamy er zijn weg in vinden.”

Bellamy ontfermde zich bij Anderlecht over de beloften, en verrichtte daar goed werk. “Craig is heel belangrijk geweest in de rol die hij hier speelde. De ontwikkeling van Doku, Sambi, Amuzu, El Hadj, noem maar op. Hij is een uniek persoon en een unieke coach, die dag en nacht op de club was. Misschien om te ontsnappen aan zijn demonen, en misschien was het ook al te ver gekomen. Maar ik wil het nu zelf vertellen, zodat dit niet verkeerd kan geïnterpreteerd kan worden.”

Dat Craig Bellamy met een klinische depressie kampte, was geen geheim. De ex-speler van Liverpool sprak daar zelf al open over. “De voorbije drie of vier jaar hebben ze een depressie bij me gediagnosticeerd. Ik ben een depressieve man, daar kan ik niet aan ontsnappen. Ik heb belachelijke pieken, en enorme dalen”, zei hij vorig jaar nog daarover.