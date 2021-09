Bosbranden bij Malaga breiden uit, meer mensen geëvacueerd

De bosbranden in de buurt van Malaga, in het zuiden van Spanje, breiden nog altijd uit. Zondag was al 6.000 hectare natuur vernield. De autoriteiten lieten ook meer mensen evacueren.

Het vuur ontstond woensdagavond in de bergen van Sierra Bermeja. Zondagochtend wakkerde de brand aan, toen de eerste vuurhaard samensmolt met een tweede, aldus de autoriteiten.

De regering van Andalusië besliste om nog meer dorpen te laten evacueren, waaronder Genalguacil, Juzcar en Jubrique, goed voor zo’n 2.000 inwoners in totaal. Het is onduidelijk of er ook toeristen zijn getroffen door deze maatregel.

De regionale overheid riep ook de federale om steun. “Dergelijke brand hebben we in Andalusië in jaren niet meer gezien”, aldus regeringsleider Juanma Moreno. Víctor Resco, een professor aan de universiteit van Lleida, zegt dat de brand zich heeft ontwikkeld als een storm, waarbij elektrische ladingen vonken maken die nieuwe vuurhaarden kunnen veroorzaken. “Het is onmogelijk om die te bekampen”, zei hij zondag.

In de regio zijn er nog altijd temperaturen van 30 graden, bij een sterke wind.

Donderdag kwam een 44-jarige brandweerman om bij de bluswerken.