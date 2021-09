Vlaamse cafébaas in coronavrij Kopenhagen: “België is zoals gewoonlijk weer rijkelijk laat”

In Denemarken lijkt corona voorbij te zijn. Sinds vrijdag zijn daar bijna alle coronabeperkingen opgeheven. Antwerpenaar Dennis Vansant, eigenaar van twee Belgische biercafés in Kopenhagen, zag hoe de Denen naar het normale leven terugkeerden met behulp van de coronapas. “België is zoals gewoonlijk weer rijkelijk laat.”

In België is het afbouwen van de coronaregels momenteel groter nieuws dan in Denemarken. “Het is hier eigenlijk al een paar weken weer zoals normaal”, zegt Dennis Vansant vanuit zijn café in Kopenhagen ...