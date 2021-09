Invaller Dennis Praet wint ruim met Torino

Op de derde speeldag in de Serie A heeft Torino zondag promovendus Salernitana over de knie gelegd met 4-0. Dennis Praet startte op de bank en mocht een kwartier voor tijd een eerste keer opdraven voor zijn nieuwe werkgever. Voor Torino zijn het de eerste punten na een eerdere 0/6.

Antonio Sanabria (45.) voor rust en Bremer (65.), Tommaso Pobega (87.) en Sasa Lukic (91.) na rust verzorgden de doelpunten. Franck Ribéry viel meteen na de 2-0 in, maar slaagde er niet in om mee het tij te keren. Op hetzelfde moment graaide Genoa de zege mee bij Cagliari (2-3) en verzekerde Udinese zich in de voorlaatste minuut van de overwinning bij Spezia (0-1).

Eerder op zondag geraakte landskampioen Inter Milaan niet verder dan 2-2 bij Sampdoria. Zaterdagavond al won Napoli met 2-1 van Juventus, dat zijn start volledig gemist heeft met 1/9. Napoli behoudt met 9/9 zijn perfect rapport en is de fiere leider.

Later op de dag spelen AC Milaan en Alexis Saelemaekers om 18u00 gastheer voor Lazio Roma en ontmoet AS Roma op eigen veld Sassuolo om 20u45.