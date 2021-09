Vitesse knoopt na 0 op 6 weer aan met overwinning

Vitesse weet weer wat winnen is. De ploeg uit Arnhem rondde zondag, op de vierde speeldag in de Nederlandse hoogste klasse, een verplaatsing naar RKC succesvol af met 1-2.

Danilho Doekhi (8.) effende al snel het pad, Said Bakari (27.) stelde orde op zaken. Yann Gboho (53.) schonk Vitesse opnieuw de voorsprong en die 1-2 stand zou onveranderd blijven. Loïs Openda werd na 73 minuten gewisseld in het winnende kamp. Dankzij de zege staat Vitesse met 6/12 stevig in de middenmoot.

Eerder op zondag bleef NEC in eigen huis op 0-0 steken tegen Willem II. De bezoekers uit Tilburg moesten na een kwartier al met een man minder voort na een rode kaart voor doelman Jorn Brondeel, maar hielden toch stand. Jonathan Okita zag zijn kopbal een kwartier voor tijd op de lat stranden. Verder schonk Cyril Ngonge Groningen een punt tegen Heerenveen (1-1) en keek Michaël Heylen toe hoe Sparta Rotterdam Fortuna Sittard opzij zette met 3-1.

PSV voert het klassement aan met een perfect rapport van 12/12, Ajax volgt op twee punten. Zwolle staat troosteloos laatste met 0/12.