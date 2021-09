Toby Alderweireld kent glansrijk debuut bij Al-Duhail

Toby Alderweireld heeft zondag een succesvol debuut gemaakt bij zijn nieuwe werkgever Al-Duhail. Op de eerste speeldag van de Qatarese Super League werd met ruime 1-4 cijfers gewonnen bij Al Khor.

Alderweireld en co schoten nochtans stroef uit de startblokken en keken na amper vier minuten al tegen een achterstand aan door toedoen van Rafael Vaz. Michael Olunga (34.) zorgde voor een gelijke stand aan de rust. In de tweede helft stoomden de bezoekers door. Ismaeel Mohammed (50.), opnieuw Olunga (68.) en Khalid Mohammed (89.) trokken de overtuigende overwinning over de streep.