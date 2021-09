Zlatan Ibrahimovic is terug bij AC Milan… en scoort meteen

AC Milaan blijft na drie speeldagen foutloos in de Serie A. Lazio Roma werd zondagavond in het eigen San Siro weggezet met 2-0. Voor de Romeinen is het het eerste puntenverlies na twee zeges.

De eerste helft stevende af op een 0-0, tot Rafael Leao (45.) de score opende. Franck Kessié kreeg zelfs een uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen van op elfmeter na zes minuten in blessuretijd, maar faalde.

De tweede helft stond in het teken van de wederoptredende Zlatan Ibrahimovic, die op het uur samen met Alexis Saelemaekers het veld betrad, na een knieblessure die hem vier maanden aan de kant hield. Hij had welgeteld zeven minuten nodig om de Milanezen naar veilige haven te loodsen.

Eerder op zondag legde Torino promovendus Salernitana over de knie met 4-0. Dennis Praet debuteerde een kwartier voor tijd voor de stadsgenoot van Juventus bij een 2-0 stand. Op hetzelfde moment graaide Genoa de zege mee bij Cagliari (2-3) en verzekerde Udinese zich in de voorlaatste minuut van de overwinning bij Spezia (0-1). Zondagmiddag al geraakte landskampioen Inter Milaan niet verder dan 2-2 bij Sampdoria.

Zaterdagavond won Napoli met 2-1 van Juventus, dat zijn start volledig gemist heeft met 1/9. Napoli behoudt met 9/9 zijn perfect rapport en is samen met Milan de fiere leider. Later op de dag ontmoet AS Roma op eigen veld Sassuolo nog om 20u45.