Twee zwaargewonden na aanrijding op E17, snelweg afgesloten

Kruibeke -

Op de E17 in de richting van Antwerpen zijn zondagavond twee zwaargewonden gevallen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het parkeerterrein in Kruibeke. Een bestuurder merkte er te laat een file op ter hoogte van de dynamische snelheidsborden en reed achteraan in op zijn voorligger. Door de klap gingen beide wagens over de kop.