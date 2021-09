Stond Benito Raman buitenspel of niet toen hij Anderlecht op voorsprong zette? Een randgeval...

Tegen de gang van het spel in bracht Benito Raman Anderlecht op voorsprong tegen KV Mechelen, maar na de wedstrijd onderstond er discussie over zijn doelpunt. Vertrok hij vanuit buitenspel?

Volgens Mechelen-trainer Wouter Vrancken moet de lijn iets eerder getrokken worden dan op tv gebeurde en stond Raman dan wel degelijk duidelijk offside. Op de beelden die wij zagen, was het een randgevalletje. De wedstrijd had er alvast anders kunnen uitzien indien het doelpunt was afgekeurd, want KV Mechelen was op dat moment duidelijk de betere ploeg.

Kort na de rust moest Raman overigens naar de kant. Hij greep naar de kuit. Of het om een ernstige blessure gaat, moet de komende dagen blijken. Door hem van het veld te halen wilden ze bij paars-wit vooral het risico vermijden om het erger te maken.

Toch weer “alle boeren”

Na het doelpunt van Raman zong het Lotto Park weer uit volle borst “alle boeren zijn homo”. Nochtans lieten ze bij Anderlecht onlangs nog weten dat ze “veel liever hebben dat er andere liedjes gezongen worden” en dat “de club, noch de spelers het een goed idee vinden”.