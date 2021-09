Opvallende uitsluiting: Gholizadeh uitgesloten na terecht (!) protest om schwalbe

Charleroi-speler Gholizadeh werd nog voor de rust weggestuurd na een terechte tweede gele kaart. Zijn eerste geel kreeg hij wegens protest toen scheidsrechter Lothar D’Hondt naar de stip wees na een vermeend contact tussen Castro-Montes en doelman Koffi. De VAR riep D’Hondt naar de zijlijn en die annuleerde de strafschop. Het geel voor Gholizadeh werd echter niet herroepen, hoewel die zich dus terecht had kwaad gemaakt.

“Ik vroeg het ook aan de vierde ref, maar uiteindelijk gaan we daar niet over klagen”, zei Charleroi-trainer Edward Still. “Onze regel is: er zijn slechts twee spelers die met de ref praten. Onze aanvoerder en de vicekapitein. De rest niet. Ali had ongelijk daar te gaan klagen.”

Ook Hein Vanhaezebrouck vindt dat de logische gang van zaken. “Bij de scheidsrechter moet je niet protesteren. Daar is geen reden voor. Je moet wachten op wat de VAR doet.”

Overigens kreeg Castro-Montes achteraf ook geen geel voor zijn fopduik. En dat wellicht omdat hij zich goudeerlijk toonde. “Ik hoopte dat de keeper zou happen, maar dat deed hij niet. Maar ik wist dat er een VAR was en ik wilde geen geel voor een schwalbe. Daarom ging ik aan de scheids zeggen dat ik was gestruikeld. Zodat hij me toch geen geel zou geven als de strafschop herroepen werd.”