Real Madrid stelt na defensieve flaters orde op zaken en pakt met 5-2 de scalp van Celta de Vigo

Real Madrid, met Thibaut Courtois en Eden Hazard in de basis, mocht sinds lang opnieuw voetballen in het eigen Santiago Bernabeu. Tegen Celta de Vigo verliep het vooral in de eerste helft niet van een leien dakje. Na twee defensieve blunders wisten de bezoekers evenveel keer te scoren. In de tweede periode rechtte Real de rug en ging het op en over Celta: 5-2. Met deze overwinning komt de Koninklijke mee aan de leiding.

560 dagen. Neen, geen nieuwe regeringsvorming, maar zolang duurde het wel vooraleer Real Madrid opnieuw in het vertrouwde Santiago Bernabeu kon aantreden.

Dat ze bij Real, met Eden Hazard in de basis, nog wat moesten wennen aan het vernieuwde stadion, was duidelijk. Al na vier minuten trapte Santi Mina de bezoekers op voorsprong na een defensieve blunder. Real bleef niet bij de pakken zitten en domineerde. Na goed 24 minuten kregen ze dan ook loon naar werken. Valverde werd aangespeeld in de zestien en die kon de onvermijdelijke Benzema bereiken: 1-1. Celta de Vigo plooide massaal terug en loerde op de counter. In de hoop dat er nog eens een defensieve blunder begaan zou begaan worden bij de Koninklijke. En die hoop werd ook realiteit. Celta kwam er vanop de rechterkant nog eens uit via Mallo en die had immens veel ruimte om de ook al volledig vrijstaande Cervi in het centrum aan te spelen. Die besloot in twee tijden voorbij Courtois, die nu toch al voor de tweede keer deze match door zijn verdedigers in de steek gelaten werd.

Hoe stroef het ook achteraan liep, de druk naar voren en de dominantie bleef wel aanwezig. Casemiro waande zich al even de aangever van Benzema, maar de gelijkmaker werd afgekeurd voor nipt buitenspel van de Braziliaanse middenvelder. Real Madrid moest dus met een achterstand naar de kleedkamer. Iets wat het aanwezige publiek, waaronder zeker 5000 werknemers die een aandeel hebben in deze verbouwing, niet op zaten te wachten.

Carlo Ancelotti zal wellicht een donderpreek uitgesproken hebben tijdens de rust want na nog geen minuut ver in de tweede helft maakte Benzema er met een rake kopbal dit keer wel 2-2 van. Real ging door op z’n elan en tien minuten later stond de voorsprong op het bord. Benzema kroop nu in de rol van aangever en stuurde met een splijtende pass in de rug van de verdediging Vinicius op weg naar de 3-2. De jonge Braziliaan wist met z’n geluk geen blijf en stormde richting de fans in de tribunes. Misschien wel naar een van de 5000 werknemers? Real, en dan vooral Courtois, moest echter wel alert blijven want Celta kwam er met momenten goed uit.

Frans wonderkind

Hazard werd na een verdienstelijke partij na iets meer dan een uur naar de kant gehaald voor het Franse talent Eduardo Camavinga. En die kon zijn debuut als 18-jarige meteen opluisteren met de vierde goal. Na een goeie actie van Modric was Camavinga goed gevolgd om de herneming in doel te werken. De veer was gebroken bij Celta en Real versierde zelfs nog een strafschop. Benzema zette zich achter de bal en trapte zijn derde van de avond binnen. Meteen z’n vijfde van dit seizoen voor de Fransman.

Foto: REUTERS

Real wint zo toch nog overtuigend en kan zich vooral in aanvallend opzicht met goede moed voorbereiden op de aankomende Champions League-wedstrijd tegen Inter Milaan. Achteraan daarentegen zal Ancelotti toch nog wat moeten sleutelen.