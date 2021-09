Abimael Guzmán, leider van een van de gewelddadigste guerillabewegingen in Zuid-Amerika, is overleden

Abimael Guzmán, oprichter en leider van de Peruaanse maoïstische rebellenbeweging Lichtend Pad, is zaterdag op 86-jarige leeftijd in de gevangenis overleden. Lichtend Pad (Sendero Luminoso) was met name in de jaren tachtig actief en was een van de gewelddadigste guerrillabewegingen van het continent. Guzmán is volgens de Peruaanse autoriteiten overleden aan een “algemene infectie”.

Guzmán, ooit professor filosofie, reisde in de jaren zestig naar China en raakte daar onder de indruk van de Culturele Revolutie van Mao Zedong (1966-1976), die miljoenen mensen het leven kostte. Terug in Peru richtte Guzmán Lichtend Pad op in 1980, het jaar dat het land zijn eerste democratische verkiezingen hield na meer dan een decennium van militaire dictatuur. De rebellengroep verzette zich met geweld tegen democratisch gekozen politici.

In de jaren negentig sloeg de autoritaire Peruaanse leider Alberto Fujimori Lichtend Pad hardhandig neer. In die strijd kwamen tussen 1980 en 2000 zeker 69.000 mensen om het leven, voornamelijk afkomstig uit het arme Peruaanse binnenland. Guzmán werd in 1992 in hoofdstad Lima gevangengenomen en tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.