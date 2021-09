Olympique Lyon, met Jason Denayer aan het kanon, verslaat het Straatsburg van Matz Sels met 3-1

Het Franse Olympique Lyon heeft zich niet laten verrassen in de thuismatch tegen Straatsburg. Rode Duivel Jason Denayer vond met het hoofd de weg naar doel in een match die uiteindelijk op 3-1 zou eindigen.

Een sterke Denayer zag Moussa Dembélé al na acht minuten Lyon op voorsprong trappen. Wat de aanvaller kan, moet ik ook kunnen dacht Denayer hoogstwaarschijnlijk. Met een rake kopbal op assist van nieuwkomer Xherdan Shaqiri fusilleerde hij Matz Sels, die zich in het slot nog voor een derde keer zou moeten omdraaien na een goal van Lucas Paqueta. In de 97e minuut lukte Straatsburg via een elfmeter van Diallo nog de eerredder.

Eerder op de dag gingen Thomas Foket en Wout Faes met 0-2 winnen bij het Stade Rennes van Jérémy Doku. Al speelde Doku wel niet mee vanwege een blessure.