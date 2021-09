Na 18 jaar staat ‘Bennifer’ opnieuw op de rode loper: waarom de hele wereld zo warm wordt van hun hereniging

Achttien jaar hebben de fans erop moeten wachten: Jennifer Lopez (52) en Ben Affleck (48) die opnieuw als koppel op de rode loper verschenen. Terwijl er de voorbije maanden alleen maar steelse foto’s van de herenigde lovebirds opdoken, stonden ze vrijdagavond samen op het filmfestival van Venetië. Of hoe de première van Affleck zijn nieuwe film ook de première van ‘Bennifer 2.0’ werd én de wereld daar wild van is. Maar waarom?

Het is een liefdesgeschiedenis die de halve wereld al de hele zomer bezighoudt: de hereniging van Jennifer Lopez met Ben Affleck. 19 jaar geleden waren ze voor de gespecialiseerde pers hét showbizzkoppel bij uitstek. In elkaars armen gevallen in 2002 op de set van de romcom Gigli. Een film die flopte. Na drie weken werd die zelfs al uit de bioscoop gehaald, maar de wereld kreeg wél ‘Bennifer’. En het ging snel: hetzelfde jaar waren ze al verloofd. Affleck kocht J-Lo een verlovingsring met een roze diamant van liefst 1,4 miljoen dollar. En toch kwam het niet tot een huwelijk. Uitgesteld vanwege de enorme media-aandacht en in 2004 was het zelfs ‘the end’. “Het was alsof mijn hart uit borst werd gerukt”, vertelde Lopez erover in haar memoires uit 2014. “Mijn eerste echte liefdesverdriet.” En de fans huilden mee.

Wat daarna volgde? Zeventien jaar lang gingen ze elk hun weg. Trouwden ze. Strandden ze. Affleck was een vrije vogel in 2018, Lopez in april van dit jaar. Vanuit het niets kwam er in mei plots het nieuws dat de twee samen op vakantie waren geweest. Het hoeft geen uitleg dat de showbizzmedia ervan smulde. Al helemaal toen Lopez in juli de geruchten bevestigde door met haar 52ste verjaardag op Instagram een foto te posten waarop ze al kussend te zien was met Affleck.

Als een oude vriend

Bennifer 2.0 was een feit – het was enkel nog wachten tot de twee eens officieel als koppel voor de camera verschenen. En ze speelden het goed. Bij aankomst stapte Affleck met een veelbetekenende blik uit de limousine en liet zich grijnzend fotograferen. Pas daarna opende hij het portier om Lopez te onthullen. In een witte jurk, met een ketting vol diamanten, verliefd kijkend naar hem. En hij naar haar. De beelden gingen de wereld rond. En niet alleen in de gespecialiseerde pers. Ook serieuze media vallen in katzwijm voor de hereniging. “Een sprookje over een hervonden liefde”, typeerde persbureau AP het verhaal. CNN besteedt er ook aandacht aan. Of The Washington Post, die ook de vraag stelde waarom mensen het zo leuk vinden dat die twee terug samen zijn. “Uit nostalgie”, klinkt het.

De ­reünie past volgens hen naadloos in de hernieuwde aandacht voor de jaren 2000. We houden van koppels uit de tijd van toen. Want zien we Brad Pitt en Jennifer Aniston ook liever niet opnieuw in elkaars armen vallen? Time wijt het ook aan alle corona-ellende. “Na een jaar vol verrassingen, waarvan de meeste onaangenaam waren, is deze hereniging alsof je ­onverwacht een oude vriend tegenkomt.” Vraag is alleen of Bennifer 2.0 wél standhoudt. US Weekly meent van wel: daar speculeren ze al over een huwelijk.

O ja, we zouden het bijna nog vergeten. De nieuwe film van Affleck heet The last duel.