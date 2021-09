Modieus de pandemie te lijf: Chinese modeweek zet zorgpersoneel in de spotlights

Een hele stoet aan modieuze medische pakken: op de Chinese modeweek in Peking hebben de spotlights toch voor minstens één show op het zorgpersoneel gestaan dat tijdens de corona-pandemie op de barricades heeft gestaan.

Helden die gevaar lopen, heet de collectie van het Beijing Institute of Fashion Technology en de Dishang Group. Er waren coronapakken, verpleegstersoutfits en doktersplunjes. “Het is dankzij hen dat we weer kunnen leven zoals we nu leven”, zei een toeschouwer. In China zijn de meeste coronabeperkingen intussen afgebouwd.

Foto: REUTERS

Foto: AP