Mannen die vrouwen fouilleren, geen handdoek om intieme delen te bedekken en andere klachten: fouilleringen in gevangenissen blijken problematisch

Fouilleringen van gedetineerden in bepaalde gevangenissen in ons land blijken problematisch te zijn. Dat blijkt uit een verslag van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) dat verschillende incidenten aankaart, zoals mannelijke cipiers die vrouwen fouilleren. In een nieuwe aanbeveling vraagt de CTRG alle systematische fouilleringen stop te zetten.