Mondmasker zal op verschillende plaatsen weg kunnen: waar buigt het Overlegcomité zich verder over?

Kunnen we binnenkort het mondmasker weglaten op de meeste plaatsen? Vrijdag wordt de knoop pas doorgehakt, maar in de Wetstraat lijkt er al consensus over. Op het werk zou het al zeker niet meer moeten, op het openbaar vervoer dan weer wel. Daarnaast komt er deze week ook een beslissing over de uitbreiding van de coronapas. De politieke ogen richten zich daarbij stilaan op de dancings.