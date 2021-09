Koningin Mathilde stapt de 20 kilometer van Brussel mee

Brussel - Koningin Mathilde(48) nam zondag voor het eerst deel aan de 20 kilometer van Brussel. Al wandelend, want wandelaars mochten dit jaar ook inschrijven. Bij de start, waar het nog druk was, hield de koningin haar mondmasker op. Maar eenmaal goed vertrokken, deed ze het toch zonder.

Mathilde de Belgique – zo stond ze op de resultatenlijst – legde de afstand af in 3 uur, 16 minuten en 31 seconden. Ofwel met een gemiddelde snelheid van 6,23 per uur. Goed doorgestapt dus, als je weet dat een gemiddeld wandeltempo ergens tussen de vier en vijf kilometer per uur ligt. In totaal namen 20.000 sportievelingen deel aan de 20 kilometer.

Foto: BELGA