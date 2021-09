Bart De Wever en Valerie Van Peel gaan overkop tijdens gezinsdag N-VA in Plopsaland

N-VA-voorzitter Bart De Wever is duidelijk met veel energie gestart aan het nieuwe politieke jaar. In de nacht van zaterdag op zondag liep hij de nachtmarathon in zijn thuisstad Antwerpen, en enkele uren later was hij al te vinden in Plopsaland De Panne, voor de familiedag van zijn partij. De Wever waagde zich aan de spectaculairste attracties, geflankeerd door zijn ondervoorzitster Valerie Van Peel.

Op de familiedag van de Vlaams-nationalisten was trouwens niet alleen ruimte voor vertier. Ook politiek stond op de agenda. De Wever sneerde in zijn speech naar de federale regering – “Niet meer in staat om ook nog maar één deftig akkoord voort te brengen” – én bepleitte nogmaals het confederalisme – “De enige toekomst is volledig steunen op daadkrachtige regio’s die zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen democratische keuzes.”

LEES OOK. “Ik moet vaststellen dat we met N-VA nog te weinig konden veranderen”: de balans van 20 jaar N-VA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA