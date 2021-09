Vader van Eleanore (27) wil naar begrafenis van haar moordenaar: “Ja, hij heeft mijn dochter vermoord. Maar iedere mens verdient een afscheid”

Herentals -

De moordenaar van Eleanore De Strijcker (27), een jonge moeder uit Herentals, is vrijdag uit het leven gestapt in de gevangenis van Turnhout. Volgens zijn raadsman omdat hij geen toekomst meer zag na een veroordeling tot dertig jaar effectief. De ouders van het slachtoffer voelen geen opluchting. Ook al werd Eleanore met zeventig messteken omgebracht, toch willen ze graag zijn uitvaart bijwonen. “Hij is en blijft een mens.”