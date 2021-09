Knaldrang maakt van september de strafste feestmaand sinds lang: “Feesten nu het zeker kan. Het moment grijpen, dat gebeurt er”

Oostende / Gent / Brugge / Antwerpen / Ieper / Deinze -

We hebben duidelijk wat in te halen. Zoveel dat er nooit zo hard gefeest zal zijn in september zoals nu. Stadsdiensten hebben de handen vol met aanvragen van verenigingen voor eetfestijnen, festivals, fietstochten en jubileums. In Oostende moeten ze er zelfs weigeren omdat de logistieke diensten geen tafels, stoelen of podia genoeg hebben om uit te lenen. “Deze maand hebben we hier liefst 74 evenementen”, aldus burgemeester Tommelein. “Dat is veel, we roepen organisatoren op wat meer te spreiden.”