Scholz (SPD) wint ook tweede televisiedebat Duitse verkiezingen, Laschet (CDU) sluit ondergeschikte rol in regering niet uit

De bondskanselierskandidaat van de sociaaldemocraten (SPD) Olaf Scholz heeft volgens televisiekijkers in Duitsland ook het tweede debat in aanloop naar de verkiezingen op 26 september gewonnen. Hij kreeg de hoogste waardering van Duitse televisiekijkers en hij kwam volgens hen ook het betrouwbaarst over.

Armin Laschet, de kandidaat van Merkels partij CDU, kwam een stuk minder betrouwbaar over volgens de kijkers van ARD. In het begin van het debat was hij vooral bezig Scholz aan te vallen. Later ging het wel meer over zijn eigen plannen. Annalena Baerbock van de Groenen kwam volgens de kijkers ook beter over dan Laschet.

Scholz won het ‘Triell’ tussen de drie belangrijkste kandidaten vorige week ook. Hij ging al aan de leiding in de peilingen, maar na vorige week nam de voorsprong op Laschet snel toe. Scholz kan rekenen op steun van 26 procent van de bevolking, Laschet stond op 20 procent en Baerbock op 15 procent.

Baerbock en Scholz hebben al vaker aangegeven graag samen in een coalitie te willen. Tijdens het debat leek Laschet vooral gericht op Scholz. Baerbock kon daardoor wat rustiger debatteren, waardoor kijkers haar het sympathiekst vonden. Laschet vonden ze met afstand de minst sympathieke.

CDU wil praten met SPD

Tijdens het debat gaf Laschet aan een ondergeschikte rol in een regering geleid door SPD niet uit te sluiten: “Democraten onder elkaar moeten na de verkiezingen met elkaar praten.” Tegelijk zei de CDU-kandidaat te strijden voor de eerste plaats. Hij beklemtoonde ook dat men momenteel nog niet bezig is met het vormen van een regering, maar wel met het streven “van de juiste weg voor ons land”.

Foto: via REUTERS

Laschet zette zijn rivaal Scholz meteen bij aanvang van het debat onder druk. Laschet verweet Scholz niet te willen uitsluiten dat hij met de extreemlinkse Die Linke gaat regeren. “Burgers verdienen te weten of u met hen in zee gaat voor ze op u stemmen”, klonk het. Zelfs indien SPD pas tweede zou eindigen bij de verkiezingen van 26 september, vreest Laschet dat ze toch met Die Linke zullen regeren.

Scholz weigerde opnieuw om daarover duidelijkheid te schenken. Maar hij beklemtoonde wel dat wie in Duitsland wil regeren, “duidelijk positie moet innemen dat men bereid is tot transatlantische samenwerking, dat de NAVO onmisbaar is voor onze veiligheid en dat we onze verplichtingen in deze alliantie moeten nakomen. Men moet duidelijk een sterk en soeverein Europa steunen”, klonk het.

Laschet, huidig premier van Noordrijn-Westfalen, uitte ook kritiek op Scholz over de inval die recentelijk is gedaan bij zijn ministerie van Financiën en over het Wirecard-schandaal. “U had toezicht moeten houden, maar deed dat niet (...) Als mijn minister van Financiën zou werken zoals u, dan hadden we een groot probleem”. Scholz diende Laschet van repliek door te zeggen dat hij een verkeerde indruk wekte. De inval was niet gericht tegen zijn ministerie, aldus Scholz, maar tegen een bepaalde onderzoekseenheid.

Klimaat

Baerbock verklaarde van haar kant te vechten voor een nieuwe toekomst voor Duitsland. “Dat gaat enkel met de groenen in een leidende rol”. Ook Baerbock beklemtoonde dat alle democratische partijen na de verkiezingen met elkaar moeten praten. Volgens haar hoort Die Linke daarbij, maar ze waarschuwde wel om die partij niet over dezelfde kam te scheren als de rechts-populistische AfD. Ze wil dat CDU uitsluit dat die met AfD gaat regeren, wat Laschet ook bevestigde.

Na de eerste 45 minuten werd de toon van het debat minder persoonlijk en spraken de kandidaten meer over de partijplannen. Het bleef er echter fel aan toegaan.

Foto: via REUTERS

Baerbock was het felst toen werd gesproken over klimaatverandering. “Als we doorgaan op de weg van de huidige zwart-rode coalitie, dan halen we onze klimaatdoelen niet.” De bondskanselierskandidaat van de Groenen zei dat er vanaf 2030 een verbod moet komen op nieuwe auto’s die nog rijden op fossiele brandstoffen.

In zijn slotpleidooi zei Laschet dat hij er zal zijn voor de burgers, als hij de verkiezingen wint. Hij wil zorgen voor meer zekerheid en het vertrouwen van de burger winnen. Baerbock speelde in haar slotrede in op het klimaat. “Als u op mij stemt, dan zullen uw kinderen niet zeggen, hoe heeft het zover kunnen komen? Maar: dat hebben we gedaan.” Scholz speelde in op een solidariteitsgevoel. “We moeten het samen doen.”