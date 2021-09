Vriend van Miss België liep al een eerdere veroordeling op: man aangevallen met bijl

Izegem / Kortrijk -

Losene Keita, de 23-jarige vriend van Miss België Kedist Deltour (24) die vorige week nog even werd opgepakt omwille van zijn betrokkenheid bij een zwaar bendegevecht in 2016, kwam ook daarvoor al in aanraking met het gerecht. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Keita liep in 2016 ook al een veroordeling op nadat hij bij een 56-jarige man was binnengevallen en hij het slachtoffer onder meer met een bijl had bedreigd.