Vlaamse zorgkoepels willen coronapas verplichten voor ziekenhuisbezoek: “Vrezen dat uitbraken komende maanden zullen verergeren”

De Vlaamse zorgkoepels pleiten voor strengere regels voor wie een ziekenhuis of woonzorgcentrum bezoekt, zo meldt De Morgen. “Wij vragen de overheid om de coronapas verplicht te maken voor de bezoekers”, zo zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Een Covid Safe Ticket (CST) is voorlopig alleen nodig voor wie op reis gaat of bepaalde evenementen wil bijwonen. Vanaf oktober zal de coronapas onder meer ook nodig zijn voor een horecabezoek in Brussel.

De Vlaamse zorgkoepels pleiten er nu bij de overheid voor om het Covid Safe Ticket verplicht te maken voor wie een bezoek brengt aan een Vlaams ziekenhuis of woonzorgcentrum. “Zo bouwen we extra veiligheid in, want we vrezen dat de uitbraken de komende maanden zullen verergeren”, zo verklaart Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Vlaanderens grootste zorgkoepel Zorgnet-Icuro.

Ook het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo) wil bezoekers kunnen verplichten een coronapas voor te leggen. “Maar alleen in een centrum of ziekenhuis waar dat volgens de directie nodig is”, zegt topman Johan Staes.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft de Taskforce Zorg intussen om een advies gevraagd.